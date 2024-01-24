  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Германия впервые передаст Украине военные вертолеты
В тренде

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты

Общие новости
Обновлено

Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты

вільні джерела

Новина українською

Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам 18-й встречи в формате "Рамштайн" объявил, что ФРГ передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41.

По словам главы Минобороны ФРГ, Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.

Читайте также Чешская Славия отменила спарринг со Слованом из-за матча словацкого клуба с московским Динамо
По теме
yellow-arrow
В Минобороны Беларуси пожаловались, что не получили приглашение на учения НАТО
yellow-arrow
Спортивная и просто красива. ФОТОрепортаж с исторического матча Даяны Ястремской
yellow-arrow
Даяна Ястремская — Линда Носкова. Видео обзор матча
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
eurointegration
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости