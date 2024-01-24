Германия впервые передаст Украине военные вертолеты
Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41
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Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам 18-й встречи в формате "Рамштайн" объявил, что ФРГ передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41.
По словам главы Минобороны ФРГ, Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.
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