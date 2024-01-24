Сама – гордость, а тоже гордится. Ястремская объяснила патриотический посыл после исторической победы на АО-2024

93-я ракетка мира (на момент старта турнира) украинка Даяна Ястремская стала первым игроком в женском теннисе с 1978-го года, которому удалось пройти путь от квалификации Australian Open до полуфинала. После победы над Линдой Носковой украинка оставила традиционное послание на объективе телекамеры, где написала о том, что гордится украинскими бойцами.

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После матча на пресс-конференции Ястремская подробнее рассказала о содержании жеста, объяснив, почему выбрала именно такой посыл:

"Это послание было для украинских воинов, я ими очень горжусь. Они заслуживают огромного уважения. Всегда стараюсь написать что-то об Украине, для Украины. Думаю, это моя миссия здесь. Если все идет как надо, у меня есть такая возможность. Просто стараюсь дать сигнал Украине, что я очень ею горжусь", - сказала теннисистка.

Отметим, что Даяна Ястремская стала только второй украинской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал Грэндслема. Ранее трижды там играла Элина Свитолина (на Уимблдоне и US Open).