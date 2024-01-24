Даяна Ястремская — Линда Носкова. Видео обзор матча
Даяна Ястремская — Линда Носкова ⋉ 2:0 ⋊ Видеообзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.01.2024 ⋇ Australian Open на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в четвертьфинале обыграла Линду Носкову из Чехии и вышла в полуфинал Australian Open-2024 (3:6, 4:6).
Стоит отметить, что украинка начинала свой путь на Australian Open-2024 с квалификации. Также Ястремская стала первой теннисисткой за 46 лет, которая сумела дойти до полуфинала этого турнира с квалификации.
Обзор лучших моментов матча:
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Источник:YouTube
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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