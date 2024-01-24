Даяна Ястремская — Линда Носкова. Видео обзор матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в четвертьфинале обыграла Линду Носкову из Чехии и вышла в полуфинал Australian Open-2024 (3:6, 4:6).

Стоит отметить, что украинка начинала свой путь на Australian Open-2024 с квалификации. Также Ястремская стала первой теннисисткой за 46 лет, которая сумела дойти до полуфинала этого турнира с квалификации.

Обзор лучших моментов матча: