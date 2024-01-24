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Даяна Ястремская — Линда Носкова. Видео обзор матча

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Даяна Ястремская — Линда Носкова ⋉ 2:0 ⋊ Видеообзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.01.2024 ⋇ Australian Open на UA-Футбол

Даяна Ястремская — Линда Носкова. Видео обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в четвертьфинале обыграла Линду Носкову из Чехии и вышла в полуфинал Australian Open-2024 (3:6, 4:6).

Стоит отметить, что украинка начинала свой путь на Australian Open-2024 с квалификации. Также Ястремская стала первой теннисисткой за 46 лет, которая сумела дойти до полуфинала этого турнира с квалификации.

Обзор лучших моментов матча:

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Даяна Ястремская
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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