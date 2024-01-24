Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Погибли 63 пассажира - СМИ
На борту самолета было 63 человека, все они погибли
вільні джерела
Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Предварительные причины падения самолета не сообщаются. На борту самолета было 63 человека, все они погибли, - росСМИ.
Также падение самолета подтвердили в МО РФ, хотя там заявляли о том, что на борту якобы находились пленные бойцы ВСУ, которых готовили к обмену. Подтверждения последней информации нет.
Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Первый в мире реактивный стратегический авиалайнер, экспортируемый. На момент создания первого опытного образца (1971 г.) и ещё долго считался самым высокотехнологичным транспортным самолётом мира.
Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По данным из открытых источников, ориентировочная стоимость самолета $27 млн, но все зависит от его модификаций и особенностей.
Популярное сейчас
- Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
- Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января
- Рекорд на Australian Open. Ястремская достигла уникального для Украины достижения на австралийском мэйджоре
- Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Комментарии 5