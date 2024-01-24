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Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Погибли 63 пассажира - СМИ

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На борту самолета было 63 человека, все они погибли

Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Погибли 63 пассажира - СМИ

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Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Предварительные причины падения самолета не сообщаются. На борту самолета было 63 человека, все они погибли, - росСМИ.

Также падение самолета подтвердили в МО РФ, хотя там заявляли о том, что на борту якобы находились пленные бойцы ВСУ, которых готовили к обмену. Подтверждения последней информации нет.

Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Первый в мире реактивный стратегический авиалайнер, экспортируемый. На момент создания первого опытного образца (1971 г.) и ещё долго считался самым высокотехнологичным транспортным самолётом мира.

Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.

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По данным из открытых источников, ориентировочная стоимость самолета $27 млн, но все зависит от его модификаций и особенностей.

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Источник:
fakty
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.01.2024 в 13:11
Як писала одна людина... Я не злораджуюся, а просто насолоджуюся такою новиною!
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Комментарии 5
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Spokoyno (Київ)
24.01.2024 в 13:11
Як писала одна людина... Я не злораджуюся, а просто насолоджуюся такою новиною!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.01.2024 в 13:03
На борту были снаряды для русо фашистов.
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MaximSK (Киев)
24.01.2024 в 13:25
А кто эти 63 пассажира или это вранье очередное?
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MaximSK (Киев)
24.01.2024 в 12:12
Если на борту были наши пленные, то это грустная новость для нас увы, скорее всего они сами его сбили тогда
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.01.2024 в 11:52
Фанаты мадридского реала в печали. Но свою печаль они здесь не скажут. Они косят под Патриотов Украины.
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