Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Погибли 63 пассажира - СМИ

Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Предварительные причины падения самолета не сообщаются. На борту самолета было 63 человека, все они погибли, - росСМИ.

Также падение самолета подтвердили в МО РФ, хотя там заявляли о том, что на борту якобы находились пленные бойцы ВСУ, которых готовили к обмену. Подтверждения последней информации нет.

Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Первый в мире реактивный стратегический авиалайнер, экспортируемый. На момент создания первого опытного образца (1971 г.) и ещё долго считался самым высокотехнологичным транспортным самолётом мира.

Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным из открытых источников, ориентировочная стоимость самолета $27 млн, но все зависит от его модификаций и особенностей.