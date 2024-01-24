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Выбила россиянку. Определилась соперница Ястремской в полуфинале АО-2024

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Теннисистка из Китая

Выбила россиянку. Определилась соперница Ястремской в полуфинале АО-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Определилась соперница украинки Даяны Ястремской в полуфинале открытого чемпионата Австралии, который сейчас проходит в Мельбурне. Это произошло в матче между Анной Калинской, которая на турнире является нейтральной, но фактически представляет страну-агрессора, и китаянкой Циньвэнь Чжэн.

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Китаянка выиграла в трех сетах - 6:7, 6:3, 6:1.

Циньвэнь Чжэн занимает пятнадцатое место в мировом рейтинге, а на турнире посеяна под 12-м номером. Она, как и Даяна Ястремская, впервые сыграет в полуфинале мэйджора. Матч состоится 25-го января не ранее 12:00 по Киеву.

Ранее Циньвэнь Чжэн и Даяна Ястремская не встречались.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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