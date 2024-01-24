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Словакия не будет блокировать выделение Украине 50 млрд евро и не будет мешать вступлению в ЕС, - Фицо

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Премьер Словакии сегодня в Ужгороде встретился с Шмыгалем

Словакия не будет блокировать выделение Украине 50 млрд евро и не будет мешать вступлению в ЕС, - Фицо

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Премьер Словакии Роберт Фицо сегодня в Ужгороде встретился с премьером Денисом Шмыгалем.

Шмыгаль с Фицо пришли к согласию по ряду вопросов:

  • Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.
  • Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.
  • Будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей.
  • Премьер Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

"Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран. Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", - прокомментировал также Денис Шмыгаль.

Напомним, перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений.

В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.

А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в частности Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".

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Источник:
eurointegration
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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