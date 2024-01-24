Словакия не будет блокировать выделение Украине 50 млрд евро и не будет мешать вступлению в ЕС, - Фицо
Премьер Словакии сегодня в Ужгороде встретился с Шмыгалем
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Премьер Словакии Роберт Фицо сегодня в Ужгороде встретился с премьером Денисом Шмыгалем.
Шмыгаль с Фицо пришли к согласию по ряду вопросов:
- Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.
- Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.
- Будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей.
- Премьер Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
"Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран. Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", - прокомментировал также Денис Шмыгаль.
Напомним, перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений.
В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.
А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в частности Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".
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