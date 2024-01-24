В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между россией и Украиной
Сегодня должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной
ГУР
Сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными между россией и Украиной - об этом в комментарии Радио Свобода сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - сказал он.
По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, сейчас проверяется.
Российские государственные агентства ранее заявили со ссылкой на Министерство обороны, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, это произошло во время планового полета.
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При этом в российском ведомстве утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что профильные структуры Украины сейчас собирают информацию по этому случаю.
В то же время ряд украинских медиа со ссылкой на свои источники сообщали, что сбивание военно-транспортного самолета Ил-76 является работой Вооруженных сил Украины. По данным источников, этот самолет, вероятно, перевозил ракеты к комплексам С-300.
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