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В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между россией и Украиной

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Сегодня должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной

В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между россией и Украиной

ГУР

Новина українською

Сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными между россией и Украиной - об этом в комментарии Радио Свобода сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - сказал он.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, сейчас проверяется.

Российские государственные агентства ранее заявили со ссылкой на Министерство обороны, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, это произошло во время планового полета.

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При этом в российском ведомстве утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что профильные структуры Украины сейчас собирают информацию по этому случаю.

В то же время ряд украинских медиа со ссылкой на свои источники сообщали, что сбивание военно-транспортного самолета Ил-76 является работой Вооруженных сил Украины. По данным источников, этот самолет, вероятно, перевозил ракеты к комплексам С-300.

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Источник:
radiosvoboda
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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