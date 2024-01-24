Тренер Ястремской: Сейчас Даяна пишет свою историю, она не ждет удачи
Украинка проводит невероятную серию матчей
Фото: Tennis Majors
Эммануэль Гойсснер, тренер Даяны Ястремской, рассказал, благодаря чему украинка добилась успеха на Открытом чемпионате Австралии.
"Теннис – очень странный вид спорта, потому что очень непросто ожидать чего-то большего, чем то, к чему вы готовитесь. Я в какой то мере удивлен, но думаю, что Даяна это заслужила.
Много активно выигранных мячей ударами с задней линии – это несомненно ее игра, очень агрессивный стиль. Она об этом сама говорила не один раз. Иногда в спорте вы должны принять свою судьбу. Сейчас она пишет свою историю, она не ждет удачи. Когда у вас есть уверенность, вы доверяете своей игре. А когда вы доверяете своему теннису, вы осмеливаетесь на многое. Она так много раз решалась довериться своей игре, в сложных ситуациях она шла на это.
На этих стадиях турниров все соперницы опасны, но Даяна – очень опасна", – сказал Гойсснер.
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