  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Надежда Гапатин добыла серебро на этапе Кубка Европы по сноубордингу
В тренде

Надежда Гапатин добыла серебро на этапе Кубка Европы по сноубордингу

Общие новости
Обновлено

+1 медаль в копилку

Надежда Гапатин добыла серебро на этапе Кубка Европы по сноубордингу

Фото: НОК

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Надежда Гапатин получила награду на этапе Кубка Европы по сноубордингу в болгарском Пампорово.

К полученной накануне бронзе 20-летняя представительница Закарпатья добавила медаль серебряного достоинства в дисциплине параллельный слалом, уступив лишь в финале швейцарке Флурина Нева Бетчи.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в первый день соревнований на трассах Пампорово наши сноубордисты собрали полный комплект наград. Кроме Гапатин отличились также Михаил Харук и Вита Боднарук

По теме
yellow-arrow
Шмыгаль подписал с Фицо заявление о доверии и уважении
yellow-arrow
Впервые в истории - с украинкой. Стали известны полуфинальные пары Australian Open-2024 среди женщин
yellow-arrow
Тренер Ястремской: Сейчас Даяна пишет свою историю, она не ждет удачи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости