Надежда Гапатин добыла серебро на этапе Кубка Европы по сноубордингу

Надежда Гапатин получила награду на этапе Кубка Европы по сноубордингу в болгарском Пампорово.

К полученной накануне бронзе 20-летняя представительница Закарпатья добавила медаль серебряного достоинства в дисциплине параллельный слалом, уступив лишь в финале швейцарке Флурина Нева Бетчи.

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Напомним, что в первый день соревнований на трассах Пампорово наши сноубордисты собрали полный комплект наград. Кроме Гапатин отличились также Михаил Харук и Вита Боднарук