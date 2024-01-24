Надежда Гапатин добыла серебро на этапе Кубка Европы по сноубордингу
+1 медаль в копилку
Фото: НОК
Надежда Гапатин получила награду на этапе Кубка Европы по сноубордингу в болгарском Пампорово.
К полученной накануне бронзе 20-летняя представительница Закарпатья добавила медаль серебряного достоинства в дисциплине параллельный слалом, уступив лишь в финале швейцарке Флурина Нева Бетчи.
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Напомним, что в первый день соревнований на трассах Пампорово наши сноубордисты собрали полный комплект наград. Кроме Гапатин отличились также Михаил Харук и Вита Боднарук
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