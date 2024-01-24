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Впервые в истории - с украинкой. Стали известны полуфинальные пары Australian Open-2024 среди женщин

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Даяна Ястремская поборется за выход в финал

Впервые в истории - с украинкой. Стали известны полуфинальные пары Australian Open-2024 среди женщин

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24 января состоялись заключительные четвертьфинальные матчи турнира Australian Open — 2024 среди женщин. Таким образом стали известны полуфинальные пары соревнований.

  • Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
  • Кори Гауфф (США) — Арина Соболенко (-)

Поединок Кори Гауфф и Арины Соболенко пройдёт 25 января в 10:30 по киевскому времени. Теннисистки встречались на корте шесть раз. Четыре победы одержала американка и дважды победительницей выходила Соболенко.

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После этого матча не раньше 12:00 сыграют Даяна Ястремская и Чжэн Цинывэнь. До этого теннисистки не играли между собой.

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