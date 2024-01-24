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Шмыгаль подписал с Фицо заявление о доверии и уважении

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Встреча премьеров прошла в Ужгороде

Шмыгаль подписал с Фицо заявление о доверии и уважении

twitter.com/Denys_Shmyha

Новина українською

По итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава правительства Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, призванное усилить двусторонние отношения "на основе взаимного доверия и уважения".

Заявление отмечает твердую и последовательную поддержку Словакией европейской интеграции Украины.

Она выражает поддержку "формулы мира" президента Владимира Зеленского и отмечает важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.

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Заявление подтверждает важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины и отмечает важность совместных усилий обеспечения глобальной продовольственной безопасности, повышения транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Премьеры подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Они также подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

После встречи с Фицо в Ужгороде Шмигаль сообщил, что правительство Словакии не блокирует покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса и поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС.

Напомним, перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений.

В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.

А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в частности Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".

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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Михаил Черныш
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