Шмыгаль подписал с Фицо заявление о доверии и уважении
Встреча премьеров прошла в Ужгороде
twitter.com/Denys_Shmyha
По итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава правительства Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, призванное усилить двусторонние отношения "на основе взаимного доверия и уважения".
Заявление отмечает твердую и последовательную поддержку Словакией европейской интеграции Украины.
Она выражает поддержку "формулы мира" президента Владимира Зеленского и отмечает важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.
Заявление подтверждает важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины и отмечает важность совместных усилий обеспечения глобальной продовольственной безопасности, повышения транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
Премьеры подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.
Они также подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
После встречи с Фицо в Ужгороде Шмигаль сообщил, что правительство Словакии не блокирует покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса и поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС.
Напомним, перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений.
В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.
А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в частности Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".
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