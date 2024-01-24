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Косовский: Сейчас в творческом отпуске, но готов к переговорам о новом месте трудоустройства

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Тренер полгода назад покинул юношескую команду Кривбасса

Косовский: Сейчас в творческом отпуске, но готов к переговорам о новом месте трудоустройства

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Косовский, рассказал о том, как состоят дела с его трудоустройством на данный момент.

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"Сейчас я, как принято говорить, нахожусь в творческом отпуске. Но всегда готов к переговорам о новом месте трудоустройства.

Были варианты, которые я рассматривал. Но это не то, что хочу", – заявил Косовский.

Напомним, последним местом работы Косовского был "Кривбасс", где он возглавлял команду U-19, и которую он покинул летом 2023 года.

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