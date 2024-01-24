Генштаб ВСУ сделал первое заявление после падения российского Ил-76 под Белгородом
Без конкретики, но с намеком на то, что борт перевозил ракетные боепприпасы
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Вооруженные Силы Украины и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.
Как заявили в Генштабе, ВСУ будет контролировать воздушное пространство для уменьшения именно ракетной угрозы. В частности, будут подробно отслеживаться точки запусков ракет и логистику поставок россиян. Особо речь идет о применении средств военно-транспортной авиации.
"Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода", - говорится в сообщении.
С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.
Кроме того, в Генштабе напомнили, что только за последнюю неделю со стороны Белгорода по Харькову и области было нанесено 19 ракетных ударов.
Напомним, что 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.
При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбитии самолета.
В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки.
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