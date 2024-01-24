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Генштаб ВСУ сделал первое заявление после падения российского Ил-76 под Белгородом

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Без конкретики, но с намеком на то, что борт перевозил ракетные боепприпасы

Генштаб ВСУ сделал первое заявление после падения российского Ил-76 под Белгородом

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вооруженные Силы Украины и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.

Как заявили в Генштабе, ВСУ будет контролировать воздушное пространство для уменьшения именно ракетной угрозы. В частности, будут подробно отслеживаться точки запусков ракет и логистику поставок россиян. Особо речь идет о применении средств военно-транспортной авиации.

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"Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода", - говорится в сообщении.

С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

Кроме того, в Генштабе напомнили, что только за последнюю неделю со стороны Белгорода по Харькову и области было нанесено 19 ракетных ударов.

Напомним, что 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбитии самолета.

В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки.

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