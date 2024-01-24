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Шевченко еще окончательно не определился со своими помощниками в УАФ, - СМИ

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Выборы Андрея Николаевича состоятся уже завтра

Шевченко еще окончательно не определился со своими помощниками в УАФ, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко еще окончательно не определился со своими ближайшими помощниками.

При этом, как сообщает Sport.ua, ссылаясь на свои источники в Доме футбола, в руководство УАФ также войдут лишь два первых вице-президента и три вице-президента.

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Также, скорее всего, количество членов исполкома УАФ будет увеличено до 21 (вначале обсуждался вариант с сокращением до 18 членов исполкома). Впрочем, это все равно значительно меньше, чем когда главой был Андрей Павелко.

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Ожидается, что в ближайшее время Шевченко собирается сообщить делегатам Конгресса о специалистах, которых будет рекомендовать на руководящие должности, чтобы те все взвесили и знали, за кого будут голосовать.

Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Андрей Николаевич будет выбран президентом Ассоциации, состоится 25 января.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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