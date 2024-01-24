ГУР: Обмен пленными не состоялся. Падение Ил-76 может свидетельствовать о преднамеренных действиях РФ
ГУР не располагает достоверной и исчерпывающей информацией, кто именно находился на борту самолета
фото из свободных источников
Запланированный на сегодняшний день между Украиной и Россией обмен военнопленными не состоялся, хотя украинская сторона свою часть договоренностей выполнила.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).
В военной разведке отметили, что по утверждению российской стороны "это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных".
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
При этом по состоянию на данный момент ГУР не располагает достоверной и исчерпывающей информацией "по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве".
"Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности", - говорится в заявлении.
Также в разведке отметили, что безопасность украинских защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона.
"В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом", - сообщили в ГУР.
Отмечается, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных.
"Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом", - проинформировали в Управлении.
В ГУР заявили, что это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.
"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действия РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства ", – говорится в заявлении.
Ранее сегодня стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Украинские источники сообщали, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.
При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 вынужден искать себе новый домашний стадион
- "Мы очень взволнованы". Тренер Жироны - о матче Кубка Испании с Мальоркой
- Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
- "Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО