  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Все из топ-6. Определились полуфинальные пары Australian Open — 2024 у мужчин
В тренде

Все из топ-6. Определились полуфинальные пары Australian Open — 2024 у мужчин

Общие новости

Новак Джокович продолжил борьбу за титул

Все из топ-6. Определились полуфинальные пары Australian Open — 2024 у мужчин

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24 января завершились матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024. По итогам этих встреч определились мужские полуфинальные пары.

Теннис. Australian Open — 2024. Полуфинальные пары. Мужчины:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Янник Синнер (Италия, 4);

Даниил Медведев (-) – Александр Зверев (Германия, 6).

Напомним, что ранее на Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин было установлено уникальное достижение.

Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться сразу шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По теме
yellow-arrow
Шевченко еще окончательно не определился со своими помощниками в УАФ, - СМИ
yellow-arrow
Косовский: Сейчас в творческом отпуске, но готов к переговорам о новом месте трудоустройства
yellow-arrow
Брезно-Осрбли. Александра Меркушина показала лучшее время среди украинок в индивидуальной гонке
Новак Джокович Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости