Все из топ-6. Определились полуфинальные пары Australian Open — 2024 у мужчин
Новак Джокович продолжил борьбу за титул
фото - flashscore.com.ua
24 января завершились матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024. По итогам этих встреч определились мужские полуфинальные пары.
Теннис. Australian Open — 2024. Полуфинальные пары. Мужчины:
Новак Джокович (Сербия, 1) – Янник Синнер (Италия, 4);
Даниил Медведев (-) – Александр Зверев (Германия, 6).
Напомним, что ранее на Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин было установлено уникальное достижение.
Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться сразу шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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