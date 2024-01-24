Все из топ-6. Определились полуфинальные пары Australian Open — 2024 у мужчин

24 января завершились матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024. По итогам этих встреч определились мужские полуфинальные пары.

Теннис. Australian Open — 2024. Полуфинальные пары. Мужчины:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Янник Синнер (Италия, 4);

Даниил Медведев (-) – Александр Зверев (Германия, 6).

Напомним, что ранее на Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин было установлено уникальное достижение.

Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться сразу шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).