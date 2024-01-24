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Джошуа: Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе

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Британец высказался о предстоящем бое с Тайсоном Фьюри

Джошуа: Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком

Напомним, что бой состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Усик, я думаю, победит. Он очень хороший боец. Хотя я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, чтобы знать, насколько он хорош. Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе.

У Усика хорошие шансы, потому что он способен подстраиваться. Хороший боец должен уметь приспосабливаться, не так ли? И не надеяться на один трюк. Думаю, это будет хороший бой", — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

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