Джошуа: Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком

Напомним, что бой состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Усик, я думаю, победит. Он очень хороший боец. Хотя я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, чтобы знать, насколько он хорош. Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе.

У Усика хорошие шансы, потому что он способен подстраиваться. Хороший боец должен уметь приспосабливаться, не так ли? И не надеяться на один трюк. Думаю, это будет хороший бой", — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.