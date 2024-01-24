Шакур Стивенсон сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Американец ставит на украинского боксера
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос.
Напомним, что бой должен состояться 12 мая в Перте (Австралия).
"Я думаю, что Ломаченко остановит Камбососа. Полагаю, Камбосос не дотягивает до высокого уровня. Потом будет моя очередь. Мне кажется, я должен встретиться с Ломаченко", — приводит слова Стивенсона BoxingScene со ссылкой на его соцсети.
Напомним, в последнем поединке, который проходил в мае прошлого года, Ломаченко встречался с представителем США Девином Хейни.
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