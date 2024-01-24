Галичанка уступила Заглембе в Польской Суперлиге
Украинский клуб уступил сразницей в 12 мячей
Фото: FAЙTA
Состоялся матч 13-го туру Польской Суперлиги, в котором украинская Галичанка играла с Заглембе.
Матч завершился со счётом 25:37 в пользу гостей.
В первом тайме наши спортсменки упустили рывок соперниц, а уже во втором тайме Галичанка сумела выровнять ход матча, но равенство в счете уже было не восстановить.
Польская Суперлига. 3-й тур
Галичанка – Заглембе – 25:37
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Металлист 1925 вынужден искать себе новый домашний стадион
- Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Погибли 63 пассажира - СМИ
- "Мы очень взволнованы". Тренер Жироны - о матче Кубка Испании с Мальоркой
- Украина завоевала первую медаль на юношеских Олимпийских Играх. В призах - дочь чемпионки Европы-2009 по биатлону
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн