Галичанка уступила Заглембе в Польской Суперлиге

Состоялся матч 13-го туру Польской Суперлиги, в котором украинская Галичанка играла с Заглембе.

Матч завершился со счётом 25:37 в пользу гостей.

В первом тайме наши спортсменки упустили рывок соперниц, а уже во втором тайме Галичанка сумела выровнять ход матча, но равенство в счете уже было не восстановить.

Польская Суперлига. 3-й тур

Галичанка – Заглембе – 25:37