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Галичанка уступила Заглембе в Польской Суперлиге

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Украинский клуб уступил сразницей в 12 мячей

Галичанка уступила Заглембе в Польской Суперлиге

Фото: FAЙTA

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Состоялся матч 13-го туру Польской Суперлиги, в котором украинская Галичанка играла с Заглембе.

Матч завершился со счётом 25:37 в пользу гостей.

В первом тайме наши спортсменки упустили рывок соперниц, а уже во втором тайме Галичанка сумела выровнять ход матча, но равенство в счете уже было не восстановить.

Польская Суперлига. 3-й тур

Галичанка – Заглембе – 25:37

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ГК Галичанка
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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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