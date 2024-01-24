Politico: Украина обсуждает с ЕС будущее возвращение беженцев

Украина хочет, чтобы будущие миграционные правила Евросоюза помогли обеспечить возвращение украинских беженцев домой в следующем году. Об этом пишет Politico.

В поисках регулирования, которое бы поощряло украинцев возвращаться, представители Украины проводят предварительные обсуждения, чтобы определить, как будут выглядеть правила ЕС после марта 2025 года – особенно если Евросоюз возьмет на себя обязательства поддерживать украинских беженцев до тех пор, пока будет продолжаться война, рассказали изданию два дипломата ЕС.

Хотя Киев не обращался к ЕС с официальной просьбой о содействии возвращению беженцев, дипломаты ЕС отметили, что с украинской стороны существует определенное давление по усилению будущих правил для возвращения людей. Один из дипломатов добавил, что сейчас это не конкретная просьба от украинского правительства, а скорее исследовательская. Оба дипломата ЕС говорили на условиях анонимности.

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Один из дипломатов ЕС ожидает ужесточения давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации.

25 января министры по миграции Евросоюза будут обсуждать правила пребывания украинцев в ЕС. Если страны-члены решат позволить украинским беженцам оставаться в ЕС до тех пор, пока идет война, они могут поручить Еврокомиссии создать новую систему защиты. Действующая директива о временной защите, которая является правовой основой для защиты беженцев из Украины, уже дважды продолжалась.

По состоянию на ноябрь 2023 г 4,2 миллиона украинцев, сбежавших от войны в ЕС, воспользовались директивой о временной защите, которая действует до марта 2025 года.