Воспитанник Динамо Сергей Рожок погиб, защищая Украину

24 января в боях за Украину погиб экс-футболист Сергей Рожок, сообщает фейсбук Бучанской районной ассоциации футбола.

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Ему было 38 лет. Всю профессиональную карьеру Сергей провел в украинских и белорусских клубах.

Он начинал свой футбольный путь в академии "Динамо", после чего поиграл за "Таврию", "Закарпатье", "Оболонь" и ряд других отечественных клубов. В Беларуси выступал в частности за "Минск", "Витебск", "Гомель" и другие клубы.

С 2019 года Сергей Рожко выступал на любительском уровне. Его последним клубом был "Штурм" из Киевской области.