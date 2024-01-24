Воспитанник Динамо Сергей Рожок погиб, защищая Украину
Сергей начинал свой путь в академии Динамо
24 января в боях за Украину погиб экс-футболист Сергей Рожок, сообщает фейсбук Бучанской районной ассоциации футбола.
Ему было 38 лет. Всю профессиональную карьеру Сергей провел в украинских и белорусских клубах.
Он начинал свой футбольный путь в академии "Динамо", после чего поиграл за "Таврию", "Закарпатье", "Оболонь" и ряд других отечественных клубов. В Беларуси выступал в частности за "Минск", "Витебск", "Гомель" и другие клубы.
С 2019 года Сергей Рожко выступал на любительском уровне. Его последним клубом был "Штурм" из Киевской области.
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Источник:Бучанський футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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