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Зеленский: Будем настаивать на международном расследовании. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных

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Звернення президента від 24 січня

Зеленский: Будем настаивать на международном расследовании. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 700-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента.

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"700-й день этой войны – очень сложный день. Вызвал Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова и Малюка – доложили о ситуации с самолетом и обменом.

Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля.

"Факты" – это главное слово сейчас. Заслушал главкома и Генштаб относительно применения Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", – сказал Зеленский.

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