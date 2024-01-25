Вылеты Барсы и Жироны, трансфер Соболя и первый финал Ливерпуля. Главные новости за 24 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 24 января.

"Барселона" вылетела из Кубка короля, уступив "Атлетику" (2:2, 2:4) в дополнительное время. Похоронили шансы "Барсы" на трофей братья Уильямс: Иньяки забил в первом экстра-тайме, Нико – во втором. Для Бильбао это 5-й выход в полуфинал Кубка Испании кряду.

Вместе с "Барселоной" Кубок короля покинули и из соседи из "Жироны". Команда Мичела минимально проиграла на выезде "Мальорке" (3:2). Цыганков отыграл первый час матча, Довбик вышел после перерыва и даже ассистировал Савио, но от поражения наши легионеры свою команду не спасли.

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом" в ответном полуфинале Кубка лиги. За счёт минимальной домашней победы в первой игре команда Юргена Клоппа прошла дальше. В финале "мерсисайдцев", как и два года назад, ждёт лондонский "Челси". Решающий матч состоится в феврале.

"Бавария" нервно обыграла "Унион" за счёт единственного гола Рафы Геррейру. Это был единственный забитый мяч мюнхенцами за 2 последних матча. Благодаря победе команда Томаса Тухеля сократила отставание от "Байера" до 4 пунктов. Очная встреча двух лучших команд пройдёт 10-го февраля.

В среду завершился групповой этап Кубка африканских наций. Марокко обыграл Замбию (1:0), заняв первое место в группе F. Второй из квартета вышли сборная ДР Конго, поделившая очки с Мавританией (0:0). Плей-офф раунд турнира стартует уже в субботу. Из главных противостояний 1/8 – Сенегал - Кот-дʼИвуар и Нигерия - Камерун.

Защитник "Страсбура" Эдуард Соболь вернулся в чемпионат Бельгии. 28-летний украинец перешел в "Генк" на правах аренды до конца сезона. В соглашении прописана опция выкупа. Ранее Соболь выступал за "Брюгге" (2019-2023), с которым трижды становился чемпионом Бельгии. В этом сезоне Соболь отыграл всего 22 минуты в Лиге 1.