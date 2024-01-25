ВСУ уничтожили 950 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 25.01.24.

За среду, 24 января, было ликвидировано еще 950 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 379610 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 213 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков, 31 ББМ и 61 артиллерийскую систему.

Потери россиян в технике: