ВСУ уничтожили 950 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 213 единиц техники
Роман Чоп
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 25.01.24.
За среду, 24 января, было ликвидировано еще 950 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 379610 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 213 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков, 31 ББМ и 61 артиллерийскую систему.
Потери россиян в технике:
- танков - 6257 (+30) ед,
- боевых бронированных машин - 11621 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 9067 (+59) ед,
- РСЗО - 972 (+1) ед,
- средства ПВО - 660 (+1) ед,
- самолетов - 331 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35) ед,
- крылатые ракеты - 1844 (+2) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12044 (+39) ед,
- специальная техника - 1420 (+4) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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