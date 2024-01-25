  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили 950 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ уничтожили 950 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости
Обновлено

Также было уничтожено 213 единиц техники

ВСУ уничтожили 950 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Роман Чоп

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 25.01.24.

За среду, 24 января, было ликвидировано еще 950 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 379610 человек.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Также за минувшие сутки было уничтожено 213 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков, 31 ББМ и 61 артиллерийскую систему.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6257 (+30) ед,
  • боевых бронированных машин - 11621 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 9067 (+59) ед,
  • РСЗО - 972 (+1) ед,
  • средства ПВО - 660 (+1) ед,
  • самолетов - 331 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35) ед,
  • крылатые ракеты - 1844 (+2) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12044 (+39) ед,
  • специальная техника - 1420 (+4) ед.
Читайте также ГУР: Обмен пленными не состоялся. Падение Ил-76 может свидетельствовать о преднамеренных действиях РФ
По теме
yellow-arrow
"Ты был настоящим воином". Алиев отреагировал на смерть экс-одноклубника на войне
yellow-arrow
Ястремская – Чжен: Анонс, статистика и прогноз на полуфинальный поединок Australian Open-2024
yellow-arrow
Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетами С-300: сколько воздушных целей сбила ПВО
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости