Падение Ил-76: в ISW рассказали, как распропаганда использует ЧП для дискредитации Украины
Россияне воспользовались катастрофой Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине
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Российские пропагандисты, обвиняя Украину в якобы "сбитии" самолета Ил-76 с военнопленными под Белгородом, преследуют сразу несколько целей. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Россияне воспользовались катастрофой Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине", - говорится в отчете.
Кроме того, в ІWS приводит ряд заявлений представителей российского политикума, которые, по мнению составителей отчета, частично призваны посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству.
"(Это - ред.) согласуется с некоторыми другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны", - уточняют в отчете.
Кроме того, как отмечают в Институте изучения войны, российские официальные лица также сделали необоснованные заявления о том, что Украина якобы нанесла удар по Ил-76 ракетными комплексами, предоставленными США или Германией, вероятно, в попытке отговорить западных партнеров Украины предоставлять Украине критически важные системы. ПВО, необходимые для непрерывной обороны Украины.
Напомним, что 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Первыми об этом сообщили российские Telegram-каналы.
При этом в России начали придумывать свои "версии" ЧП. Так, в Минобороны РФ признали, что самолет упал, но якобы "на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих", а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
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