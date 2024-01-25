Источник: Конгресс УАФ пройдёт без представителей УЕФА и ФИФА
Странный жест со стороны европейских футбольных чиновников
Фото из свободных источников
Сегодняшний отчетно-выборный Конгресс УАФ состоится без физического присутствия на нем представителей УЕФА или ФИФА, сообщает телеграмм-канал ТаТоТаке.
Обычно они пытаются посещать такие мероприятия: это считается одним из маркеров признания международной легитимности процесса. Однако не исключается присутствие послов главных футбольных инстанций Европы и мира на Конгрессе онлайн. Но возможность этого оценивается достаточно низко.
Напомним, что сегодня, 25 января, в Киеве состоится Конгресс УАФ, в повестке дня которого – выборы главы Ассоциации. Главный претендент на должность главы УАФ – Андрей Шевченко.
Мероприятие начнется в 12.00. UA-Футбол получил аккредитацию и благодаря пребыванию на Конгрессе корреспондента издания будет сообщать о всех важнейших событиях в режиме живого времени.
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