Вице-президент Ворсклы: Мы будем наблюдать за развитием украинского футбола в стороне

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак прокомментировал выход полтавского клуба из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины сайта Sport-express.

Читайте такжеВорскла объявила о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины



– Олег Викторович, почему Ворскла приняла решение выйти из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины?

– Я объяснил нашу позицию еще два месяца назад. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому мы просто сделали логичный шаг как продолжение нашей позиции. Ничего нового.

– То есть дело в том, что Павелко находится в СИЗО без решения суда?

– Там ключевое не только по Павелко. Кто его заместители? Где приложение? Что с судейством? Ни у одного человека в Украине нет ответов. Потому такое решение принято.

– Сегодня, 25 января, Шевченко должны назначить главой УАФ. Он на встречах с руководителями областных ассоциаций представил свою программу?

– Я не знаю ни о встрече, ни о программе для Полтавской области.

– А чего вы от него вообще ждете в должности?

– Я не могу ничего сказать. Вообще. С тех пор как я дал вам интервью, мы не увидели ни стратегии, ни команды, абсолютно ничего.

Мы самый большой социальный проект в Полтавской области плюс не последний клуб в Украине, и нам кажется, что мы заслуживаем уважения. Мы имеем право свободного волеизъявления и выражения позиции и мнений

– Вы уже думали, в какую другую местную ассоциацию вступить? Насколько я понимаю, для аттестации УПЛ на следующий сезон нужно обязательно быть членом региональной ассоциации.

– Не нужно ничего [для аттестации УПЛ]. Никто никуда поступать не будет. Мы будем в стороне наблюдать, как именно будет развиваться украинский футбол.

– Но спортивный юрист Илья Скоропашкин на сайте «Украинский футбол» подробно разобрал эту ситуацию и сказал, что членство в региональных ассоциациях обязательно.

– В какой федерации сейчас Динамо и Шахтер? Мы члены УПЛ, являющейся коллективным членом УАФ. Поэтому не придумывайте разной х*рни.

– Динамо в киевской городской ассоциации. Шахтер – в своей областной.

– Вы приводите пример ассоциации Кочетова, которая не является членом УАФ.