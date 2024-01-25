Вице-президент Ворсклы: Мы будем наблюдать за развитием украинского футбола в стороне
Комментарий от функционера клуба
Фото: ФК Ворскла
Вице-президент Ворсклы Олег Лысак прокомментировал выход полтавского клуба из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины сайта Sport-express.
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– Олег Викторович, почему Ворскла приняла решение выйти из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины?
– Я объяснил нашу позицию еще два месяца назад. С тех пор ничего не изменилось. Поэтому мы просто сделали логичный шаг как продолжение нашей позиции. Ничего нового.
– То есть дело в том, что Павелко находится в СИЗО без решения суда?
– Там ключевое не только по Павелко. Кто его заместители? Где приложение? Что с судейством? Ни у одного человека в Украине нет ответов. Потому такое решение принято.
– Сегодня, 25 января, Шевченко должны назначить главой УАФ. Он на встречах с руководителями областных ассоциаций представил свою программу?
– Я не знаю ни о встрече, ни о программе для Полтавской области.
– А чего вы от него вообще ждете в должности?
– Я не могу ничего сказать. Вообще. С тех пор как я дал вам интервью, мы не увидели ни стратегии, ни команды, абсолютно ничего.
Мы самый большой социальный проект в Полтавской области плюс не последний клуб в Украине, и нам кажется, что мы заслуживаем уважения. Мы имеем право свободного волеизъявления и выражения позиции и мнений
– Вы уже думали, в какую другую местную ассоциацию вступить? Насколько я понимаю, для аттестации УПЛ на следующий сезон нужно обязательно быть членом региональной ассоциации.
– Не нужно ничего [для аттестации УПЛ]. Никто никуда поступать не будет. Мы будем в стороне наблюдать, как именно будет развиваться украинский футбол.
– Но спортивный юрист Илья Скоропашкин на сайте «Украинский футбол» подробно разобрал эту ситуацию и сказал, что членство в региональных ассоциациях обязательно.
– В какой федерации сейчас Динамо и Шахтер? Мы члены УПЛ, являющейся коллективным членом УАФ. Поэтому не придумывайте разной х*рни.
– Динамо в киевской городской ассоциации. Шахтер – в своей областной.
– Вы приводите пример ассоциации Кочетова, которая не является членом УАФ.
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