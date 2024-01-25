Атака беспилотниками нефтеперерабатывающего завода в российском Туапсе - спецоперация СБУ
Это сильно бьет по российскому экспорту
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Беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов сегодня ночью там начался масштабный пожар.
Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.
"СБУ бьет вглубь рф и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.
Напомним, что несколько дней назад СБУ провела спецоперацию на нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Как пишет агентство Bloomberg, после атак СБУ морские поставки сырой нефти из России упали до минимума. Это сильно бьет по российскому экспорту, а значит - уменьшает ресурсы, которые рф может тратить на войну.
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