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Атака беспилотниками нефтеперерабатывающего завода в российском Туапсе - спецоперация СБУ

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Это сильно бьет по российскому экспорту

Атака беспилотниками нефтеперерабатывающего завода в российском Туапсе - спецоперация СБУ

интернет

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Беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов сегодня ночью там начался масштабный пожар.

Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.

"СБУ бьет вглубь рф и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.

Напомним, что несколько дней назад СБУ провела спецоперацию на нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Как пишет агентство Bloomberg, после атак СБУ морские поставки сырой нефти из России упали до минимума. Это сильно бьет по российскому экспорту, а значит - уменьшает ресурсы, которые рф может тратить на войну.

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Источник:
TCH
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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