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Официально. Андрей Шевченко – новый глава УАФ

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Официально. Андрей Шевченко – новый глава УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 25-го января, в Доме футбола в Киеве состоялся отчетно-выборный Конгресс УАФ, главным вопросом повестки дня на котором было избрание нового главы Ассоциации.

Как сообщает корреспондентка UA-Футбол с места событий, Сюрпризов не случилось – руководителем стал единственный претендент на эту позицию Андрей Шевченко. Его кандидатура была утверждена в конце прошлого года, а на текущем Конгрессе были урегулированы все формальности. Шевченко заменил на посту Андрея Павелко, который находится в СИЗО и подозревается в отмывании денег. В последнее время должность с пометкой "исполняющий обязанности" занимал Олег Протасов.

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Андрей Шевченко после завершения футбольной карьеры работал главным тренером национальной сборной Украины (выводил ее в четвертьфинал чемпионата Европы 2020), а также главным тренером итальянского "Дженоа". В мае 2022-го года стал первым амбассадором проекта "United24", который направлен на аккумулирование помощи Украине.

17-го ноября 2022-го года был избран вице-президентом НОК Украины, однако на следующий же день написал заявление о выходе из состава этой организации из-за избрания туда пророссийских депутатов Нестора Шуфрича и Григория Суркиса.

С сентября 2023-го Андрей Шевченко является внештатным советником Президента Украины.

Информация о команде Андрея Шевченко в УАФ и сроках его пребывания в должности появится позже.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Mick Mars (Київ)
25.01.2024 в 13:29
Цікаво, баба Натаха його вже привітала?))
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Комментарии 3
Mick Mars (Київ)
25.01.2024 в 13:29
Цікаво, баба Натаха його вже привітала?))
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0
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okolegko (Київ)
25.01.2024 в 13:22
Ну-у... е-е-е... кто би самнєвалса
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djumba (Мелитополь)
25.01.2024 в 13:13
Чекаємо на прорив українського футболу в усіх сферах!!! (сарказм)....
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