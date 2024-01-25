Стала известна повестка дня внеочередного Конгресса УАФ

В Доме футбола в Киеве в 12:00 состоится внеочередной Конгресс УАФ. Там будут избирать главу Ассоциации.

Единственный претендент на должность – Андрей Шевченко. Вопрос об избрании главы – третий в повестке дня Конгресса.

UA-Футбол получил перечень всех вопросов, которые будут рассматриваться на Конгрессе.