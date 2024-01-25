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Стала известна повестка дня внеочередного Конгресса УАФ

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Будут выбирать главу Ассоциации

Стала известна повестка дня внеочередного Конгресса УАФ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В Доме футбола в Киеве в 12:00 состоится внеочередной Конгресс УАФ. Там будут избирать главу Ассоциации.

Единственный претендент на должность – Андрей Шевченко. Вопрос об избрании главы – третий в повестке дня Конгресса.

UA-Футбол получил перечень всех вопросов, которые будут рассматриваться на Конгрессе.

Стала известна повестка дня внеочередного Конгресса УАФ - изображение 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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