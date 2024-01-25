Стала известна повестка дня внеочередного Конгресса УАФ
Будут выбирать главу Ассоциации
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В Доме футбола в Киеве в 12:00 состоится внеочередной Конгресс УАФ. Там будут избирать главу Ассоциации.
Единственный претендент на должность – Андрей Шевченко. Вопрос об избрании главы – третий в повестке дня Конгресса.
UA-Футбол получил перечень всех вопросов, которые будут рассматриваться на Конгрессе.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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