Россия прибегает к новым тактикам применения дронов и готовит мощные атаки по Украине, — Гуменюк
Во время сегодняшней атаки противник прибегал к "тактическим хитростям"
Фото з відкритих джерел
Оккупанты ищут новую тактику применения "Шахедов" для будущих мощных атак по Украине.
Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Последние волны ударов состоят из такого количества 2-8, этой ночью насчитали до 14-ти, но именно такое направление "Шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот - обильно сосредоточено, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться.
Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать будущие мощные акции", - отметила она.
Она добавила, что во время сегодняшней ночной атаки по югу противник прибегал к "тактическим хитростям".
"Он (враг - ред.) использовал низкий проход дронов над водой максимально затрудняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны и заходили они с направления фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных", - обьяснила она.
Напомним, в ночь на 25 января россияне совершили атаку БпЛА на Одессу, которая состоялась в две волны. Силы ПВО уничтожили 11 дронов. Впрочем, есть попадания и падения сбитых беспилотников.
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