Оболонь разгромно победила во втором спарринге в Турции

Сегодня, 25 января "Оболонь" провела второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян стала ФК "Дукаджини" из Косово.

В первом тайме украинский клуб дважды смог распечатать ворота соперника. В начале второго тайма косовский клуб сократил отставание, реализовав пенальти на 50-й минуте. Тем не менее, остаток матча остался за "пивоварами". До конца игры команда забила ещё два гола.

Следующий матч команда Валерия Иващенко проведёт против "Баник Острава" (Чехия). Контрольный поединок пройдет 27 января.

Товарищеский матч

"Оболонь" - "Дукаджини" (4:1).

Голы: Грисьо 38, Вишневский 44, Тарануха 67, Суханов 83 - Шабани 50 (пен.)