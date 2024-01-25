  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оболонь разгромно победила во втором спарринге в Турции
В тренде

Оболонь разгромно победила во втором спарринге в Турции

Общие новости

Реабилитация пивовар

Оболонь разгромно победила во втором спарринге в Турции

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Сегодня, 25 января "Оболонь" провела второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян стала ФК "Дукаджини" из Косово.

В первом тайме украинский клуб дважды смог распечатать ворота соперника. В начале второго тайма косовский клуб сократил отставание, реализовав пенальти на 50-й минуте. Тем не менее, остаток матча остался за "пивоварами". До конца игры команда забила ещё два гола.

Следующий матч команда Валерия Иващенко проведёт против "Баник Острава" (Чехия). Контрольный поединок пройдет 27 января.

Товарищеский матч

"Оболонь" - "Дукаджини" (4:1).

Голы: Грисьо 38, Вишневский 44, Тарануха 67, Суханов 83 - Шабани 50 (пен.)

По теме
yellow-arrow
Андрей Шевченко представил свою программу развития футбола и рассказал о первых шагах
yellow-arrow
Россия прибегает к новым тактикам применения дронов и готовит мощные атаки по Украине, — Гуменюк
yellow-arrow
Официально. Андрей Шевченко – новый глава УАФ
Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
obolon
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости