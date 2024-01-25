Оболонь разгромно победила во втором спарринге в Турции
Реабилитация пивовар
Фото: ФК Оболонь
Сегодня, 25 января "Оболонь" провела второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян стала ФК "Дукаджини" из Косово.
В первом тайме украинский клуб дважды смог распечатать ворота соперника. В начале второго тайма косовский клуб сократил отставание, реализовав пенальти на 50-й минуте. Тем не менее, остаток матча остался за "пивоварами". До конца игры команда забила ещё два гола.
Следующий матч команда Валерия Иващенко проведёт против "Баник Острава" (Чехия). Контрольный поединок пройдет 27 января.
Товарищеский матч
"Оболонь" - "Дукаджини" (4:1).
Голы: Грисьо 38, Вишневский 44, Тарануха 67, Суханов 83 - Шабани 50 (пен.)
Популярное сейчас
- Назван самый прибыльный футбольный клуб
- "Ты был настоящим воином". Алиев отреагировал на смерть экс-одноклубника на войне
- Вылеты Барсы и Жироны, трансфер Соболя и первый финал Ливерпуля. Главные новости за 24 января
- Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО