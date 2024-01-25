Андрей Шевченко представил свою программу развития футбола и рассказал о первых шагах

В Киеве на внеочередном Конгрессе УАФ был отправлен в отставку Андрей Павелко, а на его место был выдвинут и единогласно (95 - "за") поддержан Андрей Шевченко.

В ходе выступления Андрей Шевченко представил свою программу по развитию украинского футбола, а также показал, какие первые шаги будет осуществлять на своей должности.

Отметим, что сейчас Конгресс продолжается и Андрей Шевченко определяется со своими помощниками. Вероятно, количество вице-президентов УАФ будет сокращено.