Андрей Шевченко представил свою программу развития футбола и рассказал о первых шагах
Новый глава УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacob King/PA Images
В Киеве на внеочередном Конгрессе УАФ был отправлен в отставку Андрей Павелко, а на его место был выдвинут и единогласно (95 - "за") поддержан Андрей Шевченко.
В ходе выступления Андрей Шевченко представил свою программу по развитию украинского футбола, а также показал, какие первые шаги будет осуществлять на своей должности.
Отметим, что сейчас Конгресс продолжается и Андрей Шевченко определяется со своими помощниками. Вероятно, количество вице-президентов УАФ будет сокращено.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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