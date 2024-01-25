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С приходом Андрея Шевченко произошли изменения в управлении органов футбольного правосудия

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С приходом Андрея Шевченко произошли изменения в управлении органов футбольного правосудия

УАФ

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В Доме футбола в Киеве продолжается внеочередной Конгресс УАФ. По его итогам был отправлен в отставку Андрей Павелко, должность главы Ассоциации получил Андрей Шевченко.

Были избраны первый вице-президент, а также вице-президенты УАФ. Был сформирован Исполком УАФ.

Также изменения претерпели органы футбольного правосудия. Так, председателем Контрольно-Дисциплинарного комитета стал Виталий Наум. В состав КДК вошел, в частности, и Виталий Рева.

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Председателем апелляционного комитета стал Валентин Засуха.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
25.01.2024 в 14:28
Засуха щось знайоме
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
25.01.2024 в 14:28
Засуха щось знайоме
Ответить
0
0

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