  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме, - Министр Обороны
В тренде

Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме, - Министр Обороны

Общие новости

Ранее был задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны

Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме, - Министр Обороны

Facebook Рустем Умєров / Rustem Umerov

Новина українською

Министр Обороны Украины Рустем Умеров на своей официальной странице в соцсети сообщил, что удалось вернуть в бюджет средства, которые фигурировали в коррупционной схеме закупок для ВСУ.

"Конкретный результат. Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ.

Ранее был задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны.

Над делом работает СБУ во взаимодействии и при содействии Минобороны. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора.

Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное.

Работаем дальше."

Читайте также Politico: Украина обсуждает с ЕС будущее возвращение беженцев
По теме
yellow-arrow
Кривбасс уверенно разобрался с чемпионом Венгрии в товарищеском матче
yellow-arrow
Australian Open-2024. Даяна Ястремская уступила Циньвень Чжен в полуфинальном матче
yellow-arrow
С приходом Андрея Шевченко произошли изменения в управлении органов футбольного правосудия
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rustemumerov
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости