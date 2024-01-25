Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме, - Министр Обороны
Ранее был задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны
Facebook Рустем Умєров / Rustem Umerov
Министр Обороны Украины Рустем Умеров на своей официальной странице в соцсети сообщил, что удалось вернуть в бюджет средства, которые фигурировали в коррупционной схеме закупок для ВСУ.
"Конкретный результат. Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ.
Ранее был задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны.
Над делом работает СБУ во взаимодействии и при содействии Минобороны. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора.
Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное.
Работаем дальше."
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