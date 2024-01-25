Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме, - Министр Обороны

Министр Обороны Украины Рустем Умеров на своей официальной странице в соцсети сообщил, что удалось вернуть в бюджет средства, которые фигурировали в коррупционной схеме закупок для ВСУ.

"Конкретный результат. Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ.

Ранее был задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны.

Над делом работает СБУ во взаимодействии и при содействии Минобороны. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора.

Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное.

Работаем дальше."