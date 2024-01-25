Кривбасс уверенно разобрался с чемпионом Венгрии в товарищеском матче
Криворожцы в отличной форме
fckryvbas
Криворожский "Кривбасс" провел второй контрольный матч на испанских сборах против чемпиона Венгрии – "Ференцвароша".
Первый тайм завершился без голов. В перерыве Юрий Вернидуб полностью обновил состав. В начале второго тайма лидер УПЛ дважды поразил ворота соперника. Остаток матча прошел под контролем украинской команды.
Таким образом, это уже вторая победа "Кривбасса" в 2024 году. Следующий соперник подопечных Вернидуба – "Виктория Пльзень" (Чехия). Игра состоится 28 января в 17.00.
25 января 2024 года. Контрольный матч №2.
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Ференцварош" (Будапешт) - 2:0 (0:0)
Голы: Вакулко, 52 (1:0), Сосо, 58 (2:0).
"Кривбасс": Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) – Андрей Понедельник (Никита Татарков, 46), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46), Денис Кузик (Виктор Близниченко) По (Даниэль Соса, 46), Хрвое Илич (Артур Микитишин, 46), Джихад Бизимана (Клим Приходько, 46), Егор Твердохлеб (Юрий Вакулко, 46), Дмитрий Хомченовский (к) (Максим Задерака, 46) – Принс Аду (Олег Кожушко, 46).
Популярное сейчас
- "Ты был настоящим воином". Алиев отреагировал на смерть экс-одноклубника на войне
- Легионер Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в донецкий клуб
- Ястремская – Чжен: Анонс, статистика и прогноз на полуфинальный поединок Australian Open-2024
- Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО