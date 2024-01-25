Куницын - перед Конгрессом УАФ: Программа Шевченко? Думаю, что никто ее не знает

Вице-президент УАФ, глава Ассоциации футбола АР Крым Сергей Куницын поделился ожиданиями от выборов нового главы Ассоциации Андрея Шевченко.

Отметим, что своими мыслями Куницын делился в Доме футбола до начала Конгресса.

– Что вы ожидаете от сегодняшнего конгресса?

– Так а что за ожидания? Выберем президента и начнем работать, потому что последний год знаете был какой. Все переживали, обстановка такая была, немного нервная, я бы сказал.

Надо двигаться вперед, у нас большие задачи: чемпионат в воюющей стране, сколько проблем, сборная еще должна выйти в финальную часть, поэтому работы непочатый край. Ожидаю, что будем работать дружно, слаженно. Україна понад усе.

- Какие конкретно действия вы ожидаете от Андрея Шевченко, если его сегодня изберут на должность? Что в первую очередь, по вашему мнению, нужно делать?

– У нас была рабочая встреча, он обрисовал свои координаты. Я думаю, что он сегодня выступит со своей программной речью. Человек опытный, известный в футболе, справится, поможем.

- Вы знакомы с программой, с командой?

- Нет, я думаю, что никто не знает.