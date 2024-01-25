Исполком УАФ избрал нового генерального секретаря Ассоциации
Им стал Игорь Грищенко
Фото Павла Кубанова
На XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который сегодня, 25 января, состоялся в столичном Доме футбола, был избран новый состав Исполнительного комитета УАФ.
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Сразу после окончания работы конгресса состоялось первое заседание исполкома в новом составе.
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Одним из главных вопросов повестки дня было избрание генерального секретаря УАФ. По предложению президента УАФ Андрея Шевченко члены исполкома единогласно поддержали кандидатуру Игоря Грищенко.
До этого Игорь Грищенко работал исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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Vlad21 (Украина)
25.01.2024 в 20:34
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