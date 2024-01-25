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Исполком УАФ избрал нового генерального секретаря Ассоциации

Общие новости

Им стал Игорь Грищенко

Исполком УАФ избрал нового генерального секретаря Ассоциации

Фото Павла Кубанова

Новина українською

На XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который сегодня, 25 января, состоялся в столичном Доме футбола, был избран новый состав Исполнительного комитета УАФ.

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Сразу после окончания работы конгресса состоялось первое заседание исполкома в новом составе.

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Одним из главных вопросов повестки дня было избрание генерального секретаря УАФ. По предложению президента УАФ Андрея Шевченко члены исполкома единогласно поддержали кандидатуру Игоря Грищенко.

До этого Игорь Грищенко работал исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ.

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Игорь Грищенко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Vlad21 (Украина)
25.01.2024 в 20:34
Нарешті в нашому адміністративному корпусі Українського футболу з'явились відомі на весь світ футбольні профессіонали. Ми старі вболівальники Українського футболу добре пам'ятаемо всих.. За всю Нову історію Українського футболу був тільки один професійний керівник - це Анатолій Коньков. Всі інші - то різні біляфутбольні політичні діячі, то комерсанти, то інші люди які були нікому не відомі, далекі від футболу люди, які ніколи не грали у футбол на професійному рівні. Добре що зараз почінають наставати зміни, може і в других видах спорту наступлять зміни. Вся Україна бачіть все, коли справами займаються не професійні люди і які негаразди виникають з того. Бажаємо УАФ великих успіхів. І тепер нарешті з'явилась надія, що наша Українська збірна буде займати місця у футбольних щаблях міста вже вище.
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Комментарии 1
Vlad21 (Украина)
25.01.2024 в 20:34
Нарешті в нашому адміністративному корпусі Українського футболу з'явились відомі на весь світ футбольні профессіонали. Ми старі вболівальники Українського футболу добре пам'ятаемо всих.. За всю Нову історію Українського футболу був тільки один професійний керівник - це Анатолій Коньков. Всі інші - то різні біляфутбольні політичні діячі, то комерсанти, то інші люди які були нікому не відомі, далекі від футболу люди, які ніколи не грали у футбол на професійному рівні. Добре що зараз почінають наставати зміни, може і в других видах спорту наступлять зміни. Вся Україна бачіть все, коли справами займаються не професійні люди і які негаразди виникають з того. Бажаємо УАФ великих успіхів. І тепер нарешті з'явилась надія, що наша Українська збірна буде займати місця у футбольних щаблях міста вже вище.
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