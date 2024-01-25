Исполком УАФ избрал нового генерального секретаря Ассоциации

Нарешті в нашому адміністративному корпусі Українського футболу з'явились відомі на весь світ футбольні профессіонали. Ми старі вболівальники Українського футболу добре пам'ятаемо всих.. За всю Нову історію Українського футболу був тільки один професійний керівник - це Анатолій Коньков. Всі інші - то різні біляфутбольні політичні діячі, то комерсанти, то інші люди які були нікому не відомі, далекі від футболу люди, які ніколи не грали у футбол на професійному рівні. Добре що зараз почінають наставати зміни, може і в других видах спорту наступлять зміни. Вся Україна бачіть все, коли справами займаються не професійні люди і які негаразди виникають з того. Бажаємо УАФ великих успіхів. І тепер нарешті з'явилась надія, що наша Українська збірна буде займати місця у футбольних щаблях міста вже вище.