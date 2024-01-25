Инфантино поздравил Шевченко с избранием президентом УАФ

Сегодня, 25-го января, в Доме футбола в Киеве состоялся отчетно-выборный Конгресс УАФ, главным вопросом было избрание нового главы Ассоциации. Сюрпризов не случилось - главой стал единственный претендент на эту позицию Андрей Шевченко.

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Поздравил Андея Николаевича с избранием на ответственный пост и президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Поздравляю Андрея Шевченко с избранием президентом УАФ», - написал Инфантино в Инстаграме.