Инфантино поздравил Шевченко с избранием президентом УАФ
Поздравления новому президенту идут со всего мира
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сегодня, 25-го января, в Доме футбола в Киеве состоялся отчетно-выборный Конгресс УАФ, главным вопросом было избрание нового главы Ассоциации. Сюрпризов не случилось -
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Поздравил Андея Николаевича с избранием на ответственный пост и президент ФИФА Джанни Инфантино.
"Поздравляю Андрея Шевченко с избранием президентом УАФ», - написал Инфантино в Инстаграме.
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