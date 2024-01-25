Даяна Ястремская: Я получила огромную поддержку от многих людей из Украины

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отреагировала на поражение от Чжэн Циньвэнь в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии

- Отличный турнир. Вы упомянули, что, кажется, почти за два раунда до этого, вы уже чувствовали усталость и истощенность. Так насколько вы довольны тем, что смогли дойти до полуфинала, учитывая, что вы сыграли и квалификацию, и так много матчей здесь?

- У меня не было большой предсезонки, потому что я играла в Андорре и Анже, и для меня это было что-то вроде предсезонки, чтобы иметь матчевую практику и все такое... Я довольна результатом. Я довольна тем, как я чувствовала себя на корте. Мне очень понравилось. Я думаю, что для меня было приятным, я бы сказала, возвращение в топ-30 рейтинга. Потому что в течение многих лет я не могла вернуться даже в топ-50 или топ-60. Так что это приятный бонус, потому что теперь я могу наконец-то играть в основной сетке на турнирах Grand Slam, что даёт мне преимущество, чтобы почувствовать себя немного свежее. Я чувствую, что действительно могу хорошо играть на "мэйджорах". Я не собираюсь забегать наперед, но я чувствую, что однажды я смогу выиграть турнир серии Grand Slam.

- Поздравляю с этим хорошим турниром. Вы сказали, что ваш рейтинг поднимается благодаря этому результату. Так насколько этот рейтинг влияет на ваше турнирное расписание в течение этого года? Какой турнир будет следующим?

- О, да, рейтинг на самом деле играет очень большую роль, потому что последние четыре года я не знала своего расписания, не знала, куда попаду, куда не попаду. Мне приходилось играть неделю за неделей. Можно сказать, что я жила на турнирах, и не знала точно, каким будет мой календарь. Сейчас я, например, знаю, где я могу играть, где я могу отдыхать, и жить так комфортнее, когда ты знаешь, например, на некоторое время свой график.

- Вы боролись с Чжэн Циньвэнь. Расскажите, что делает её сложной соперницей? У вас были очень хорошие результаты в матчах против Арины Соболенко. Мне просто интересно, как вы думаете, есть ли у Чжэн Циньвэнь тот арсенал, чтобы побороться в субботу и победить?

- Да, безусловно, у нее есть много хороших возможностей выиграть турнир Большого Шлема. Я думаю, что она великолепный игрок. У неё мощные удары и очень хорошая подача. Если она сможет оставаться стабильной эмоционально и если она сможет держать свой уровень, как она это делала сегодня, достаточно хорошо в важные моменты, она может выиграть, и она может выиграть, я бы сказала, даже достаточно легко (улыбается). Но это будет хорошая борьба между ними обеими. Она играла сегодня великолепно, но я думаю, что если бы я чувствовала себя немного свежее, победа была бы на моей стороне.

- Получали ли вы сообщения из дома после матча?

- О, да, много сообщений. Я получила огромную поддержку от многих людей из Украины и даже не из Украины. Я не помню, когда в последний раз получала столько сообщений (улыбается). Поэтому я думаю, что сделала их немного счастливее. Сейчас в Украине тяжелые времена. Думаю, они получили несколько приятных моментов, наблюдая за моей игрой, и я сделала все, что могла. Я пыталась принести им немного радости. Конечно, мне грустно, что я проиграла, и я уверена, что они тоже немного расстроены, но я думаю, что моё выступление на турнире всё равно было хорошим.

- Что, по вашему мнению, будет ключевым для вас, что вы собираетесь сказать себе в будущем, чтобы удерживать этот уровень, быть в состоянии выступать так постоянно, как вы сделали на протяжении восьми, девяти матчей здесь?

- Моя цель не в том, чтобы удерживать тот же уровень. Я не хочу оставаться в прошлом и думать о том, как я играла здесь, потому что каждый день отличается, каждый турнир отличается, каждый розыгрыш отличается и все остальное. Поэтому я просто сосредоточусь на одном моменте. Я буду в настоящем, и нет ничего особенного, что я себе скажу. Я просто хочу прогрессировать, и самое главное - я хочу сохранить то, как я сама себя чувствовала, как я чувствовала, что я получаю удовольствие от игры.

Эти последние несколько лет я не могла ощутить эти эмоции, когда ты играешь на турнирах Большого Шлема, и ты играешь не квалификацию, не первый, второй раунд, но когда ты играешь уже матчи, такие как четвертьфинал, полуфинал, когда ты действительно близок к победе. Да, ты проигрываешь, но иногда и эти эмоции тоже бывают приятным. Поэтому я не знаю, я просто двигаюсь вперед. У меня впереди еще много турниров, а впереди еще три турнира Большого Шлема в этом году. Я постараюсь сделать все, что в моих силах.