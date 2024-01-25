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Бой Богачука и Фундоры состоится в рамках масштабного шоу от Premier Boxing Champions

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Украинец выступает в роли фаворита

Бой Богачука и Фундоры состоится в рамках масштабного шоу от Premier Boxing Champions

Boxing Scene

Новина українською

Определилась дата поединка украинца Сергея Богачука (23-1, 23 КО) и американца Себастьяна Фундоры (20-1-1, 13 КО).

Бой состоится в Лас-Вегасе 30 марта, пишет Boxing Scene.

На кону поединка будет титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе. Победитель встретится с Джермеллом Чарло.

Богачук в 2023 году провёл два поединка, нокаутировав Натаниэля Галлимора и Патрика Аллоти.

Фундора ограничился одним выступлением, потерпев первое поражение в проф. карьере — жёстким нокаутом от Брайана Мендосы.

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Сергей Богачук
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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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