Победа начинается с тренировки. Александр Усик показал фото подготовки к бою с Тайсоном Фьюри
Бой состоится 17 февраля
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился снимками из тренировочного зала накануне поединка с Тайсоном Фьюри.
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Напомним, что бой состоится за звание абсолютного чемпиона мира.
"Победа начинается с тренировки", — написал Усик в соцсетях.
Напомним, что в своем последнем поединке Александр Усик в 12-раундовом поединке победил в экс-чемпиона мира — британца Энтони Джошуа.
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