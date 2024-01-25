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Победа начинается с тренировки. Александр Усик показал фото подготовки к бою с Тайсоном Фьюри

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Бой состоится 17 февраля

Победа начинается с тренировки. Александр Усик показал фото подготовки к бою с Тайсоном Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился снимками из тренировочного зала накануне поединка с Тайсоном Фьюри.

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Напомним, что бой состоится за звание абсолютного чемпиона мира.

"Победа начинается с тренировки", — написал Усик в соцсетях.

Напомним, что в своем последнем поединке Александр Усик в 12-раундовом поединке победил в экс-чемпиона мира — британца Энтони Джошуа.

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Александр Усик
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