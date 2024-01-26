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ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 65 единиц техники

ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 26.01.24.

За четверг, 25 января, было ликвидировано еще 990 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 380600 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 65 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков, 16 ББМ и 15 артиллерийскую систему.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6265 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 11637 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 9082 (+15) ед,
  • РСЗО - 972 (0) ед,
  • средства ПВО - 660 (0) ед,
  • самолетов - 331 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (0) ед,
  • крылатые ракеты - 1845 (+1) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12064 (+20) ед,
  • специальная техника - 1425 (+5) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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