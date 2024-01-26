ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 26.01.24.

За четверг, 25 января, было ликвидировано еще 990 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 380600 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 65 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков, 16 ББМ и 15 артиллерийскую систему.

Потери россиян в технике:

танков - 6265 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 11637 (+16) ед,

артиллерийских систем - 9082 (+15) ед,

РСЗО - 972 (0) ед,

средства ПВО - 660 (0) ед,

самолетов - 331 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (0) ед,

крылатые ракеты - 1845 (+1) ед,

корабли/катера - 23 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12064 (+20) ед,

специальная техника - 1425 (+5) ед.