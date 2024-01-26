РФ импортировала микросхемы из США и ЕС более чем на 1 миллиард долларов в 2023 году - СМИ

РФ несмотря на санкции импортировала микросхемы из США и ЕС более чем на 1 миллиард долларов в 2023 году.

Отмечается, что большая часть импортируемых полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года были произведены американскими и европейскими компаниями.

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Среди них Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также европейские бренды Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.