РФ импортировала микросхемы из США и ЕС более чем на 1 миллиард долларов в 2023 году - СМИ
Россия несмотря на санкции продолжает импортировать микросхемы из США и ЕС
Getty Images / Global Images Ukraine
РФ несмотря на санкции импортировала микросхемы из США и ЕС более чем на 1 миллиард долларов в 2023 году.
Отмечается, что большая часть импортируемых полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года были произведены американскими и европейскими компаниями.
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Среди них Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также европейские бренды Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.
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Источник:TCH
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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