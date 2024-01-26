Шанс на титул. Украинка поборется в финале Australian Open-2024 в парном разряде

Украина будет представлена в финале открытого чемпионата Австралии, который сейчас проходит в Мельбурне. Накануне из одиночного разряда в полуфинале вылетела Даяна Ястремская, а вот в парной сетке Людмила Киченок смогла добиться успеха вместе с Еленой Остапенко.

Украинско-латвийская пара в полуфинале турнира противостояла теннисисткам из Канады и Новой Зеландии Габриэле Дабровски и Эрин Райтлифф. Матч длился один час и 35 минут и завершился победой Киченок/Остапенко в двух сетах – 7:5, 7:5.

Киченок и Остапенко допустили больше двойных ошибок (пять против двух), совершили меньше подач на вылет (две против трех), но существенно превосходили соперниц по винерсам, а также по проценту выигранных мячей на первой подаче. Несмотря на также большее количество невынужденных ошибок, на решающих мячах увереннее действовала именно украинско-латвийская пара.

Людмила Киченок впервые в своей карьере вышла в финал турнира Большого шлема в парном разряде. За трофей она вместе с Остапенко поборется со второй сеяной на турнире парой Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Дания).