Вооруженные силы Украины продвинулись на некоторых участках фронта - ISW

Вооруженные силы Украины продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки в Донецкой области. Также они отбросили оккупантов на северо-восток от Заветного Желания и продвинулись на юго-запад от Мирного. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

За прошедшие сутки, 25 января, в Донецкой области позиционные бои продолжались вблизи Бахмута. Столкновения были в районе Васюковки и Богдановки, в районе Ивановского, Клищеевки и Андреевки. Также позиционные бои продолжались у Новобахмутовки, Степного, Опытного, Спартака, Северного и к юго-западу от Авдеевки у Невельского и Первомайского.

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Аналитики ISW отмечают, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от оккупированного Донецка. Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ недавно продвинулись от 500 метров до 1,5 километров вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки, которая расположена к юго-западу от Донецка.

Также Машовец сообщил, что украинские войска отбросили российские силы на 150 метров к северо-востоку от Заветного Желания, где действуют подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады и 37-й гвардейской ОМСБр РФ. Обозреватель заявляет, что Силы обороны продвинулись на глубину до одного километра к юго-западу от Мирного, которое расположено в 16 км к северо-западу от Роботино в Запорожской области.

В ISW сообщают, что накануне позиционные бои продолжались 25 января на восточном (левом) берегу Херсонской области возле Крынок. Впрочем, ни одна из сторон не сделала ни одного подтвержденного продвижения.