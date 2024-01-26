Правительство работает над визитом Орбана в Украину - Стефанишина

Во время брифинга в Брюсселе 25 января вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала предстоящую встречу глав МИД Украины и Венгрии в Ужгороде, заявив, что она будет "связана с подготовкой будущего визита премьер-министра Орбана в Украину".

На просьбу "Радио Свобода" уточнить, именно Орбан должен приехать в Киев или Владимир Зеленский - в Будапешт, вице-премьер прямо не ответила, но подчеркнула, что для нее "принципиально увидеть" премьера Венгрии в Киеве.

В комментарии Reuters Стефанишина подтвердила, что речь идет именно о подготовке визита Орбана в Украину. Агентство не приводит цитаты чиновницы.