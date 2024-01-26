Вторая победа на испанских сборах. Кривбасс - Ференцварош 2:0. Видео голов и обзор матча

"Кривбасс" провел второй товарищеский матч на испанском собрании. Соперником криворожцев был чемпион Венгрии – "Ференцварош", в этом сезоне выступающий в Лиге Конференции.

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После первого первого тайма лидер УПЛ смог дважды расписаться в воротах венгров. Отыграть хотя бы один клуб до конца игры "Ференцварош" не смог.

Детальнее можете посмотреть в нашем видеообзоре.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Ференцварош" (Будапешт) - 2:0 (0:0)

Голы: Вакулко, 52 (1:0), Соса, 58 (2:0).