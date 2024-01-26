Вторая победа на испанских сборах. Кривбасс - Ференцварош 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор победной игры
fckryvbas
"Кривбасс" провел второй товарищеский матч на испанском собрании. Соперником криворожцев был чемпион Венгрии – "Ференцварош", в этом сезоне выступающий в Лиге Конференции.
Читайте такжеКривбасс уверенно разобрался с чемпионом Венгрии в товарищеском матче
После первого первого тайма лидер УПЛ смог дважды расписаться в воротах венгров. Отыграть хотя бы один клуб до конца игры "Ференцварош" не смог.
Детальнее можете посмотреть в нашем видеообзоре.
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Ференцварош" (Будапешт) - 2:0 (0:0)
Голы: Вакулко, 52 (1:0), Соса, 58 (2:0).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024
- Шевченко стал главой УАФ, Шахтер согласовал подписание бразильца и возвращение Карима Бензема. Главные новости за 25 января
- Николай Павлов - о выборах Шевченко : Это нужно иметь такое искусство - чтобы до дня выборов никто не знал, какая команда
- Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн