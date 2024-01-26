Приближается большой кризис в парламенте. 17 "слуг народа" хотят сложить мандаты народного депутата, - Арахамия

Сейчас единства в украинском парламенте нет, считает председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Единство было полтора года назад, а сейчас ситуация в этом плане еще хуже чем до полномасштабной войны.

Об этом Арахамия сказал во время дискуссии "2024: сценарии для страны". По его мнению, стране грозит парламентский кризис из-за депутатов, которые хотят перестать работать.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции есть 17 заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам - будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения - Ред.) из 400 очень тяжело собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов, только если медицински есть действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того, чтобы сохранить парламент легитимным", - пояснил он.

В декабре Комитет избирателей Украины сообщал, что ежемесячно Верховная Рада теряла по одному депутату. Главные причины сложения мандатов - скандалы, уголовные производства и желание потеряться.