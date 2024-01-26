Киченок в женской паре впервые в карьере дошла до финала турнира Grend Slem. Хотя ранее бывала в полуфиналах
История успеха украинки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как ранее писал UA-Футбол, украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал открытого чемпионата Австралии по теннису. Там Киченок/Остапенко сыграют против Се Шувэй/Мертенс.
Для Людмилы Киченок это первый в карьере выход в финал "мэйджора" в женской паре. Хотя ранее у нее уже были два полуфинала. В паре с Остапенко она доходила до 1/2-й Ролан Гаррос-2022 и Уимблдона-2022. Оба раза украинка и латвийка уступали в полуфинале. С третьей попытки наконец-то преодолели этот этап.
Киченок – не первая украинка в финале парного разряда турнира Grand Slam. Ранее в финалах уже играли Елена Татаркова (1999-й год, в паре с Мариан де Сварт), а также сестры Бондаренко (Екатерина и Елена, 2008-й год).
Следует отметить, что Людмила Киченок играла в финале турнира Большого шлема в миксте – в прошлом году на Уимблдоне, и даже выигрывала его.
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