  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Киченок в женской паре впервые в карьере дошла до финала турнира Grend Slem. Хотя ранее бывала в полуфиналах
В тренде

Киченок в женской паре впервые в карьере дошла до финала турнира Grend Slem. Хотя ранее бывала в полуфиналах

Общие новости

История успеха украинки

Киченок в женской паре впервые в карьере дошла до финала турнира Grend Slem. Хотя ранее бывала в полуфиналах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как ранее писал UA-Футбол, украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал открытого чемпионата Австралии по теннису. Там Киченок/Остапенко сыграют против Се Шувэй/Мертенс.

Для Людмилы Киченок это первый в карьере выход в финал "мэйджора" в женской паре. Хотя ранее у нее уже были два полуфинала. В паре с Остапенко она доходила до 1/2-й Ролан Гаррос-2022 и Уимблдона-2022. Оба раза украинка и латвийка уступали в полуфинале. С третьей попытки наконец-то преодолели этот этап.

Киченок – не первая украинка в финале парного разряда турнира Grand Slam. Ранее в финалах уже играли Елена Татаркова (1999-й год, в паре с Мариан де Сварт), а также сестры Бондаренко (Екатерина и Елена, 2008-й год).

Следует отметить, что Людмила Киченок играла в финале турнира Большого шлема в миксте – в прошлом году на Уимблдоне, и даже выигрывала его.

По теме
yellow-arrow
По мотивам прорыва Людмилы Киченок. Все украинки, игравшие в женских парных финалах ТБШ
yellow-arrow
Чемпионат Европы по биатлону. Двое украинцев – в топ-20 спринта
yellow-arrow
Приближается большой кризис в парламенте. 17 "слуг народа" хотят сложить мандаты народного депутата, - Арахамия
Елена Остапенко Людмила Киченок Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости